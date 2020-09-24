РИАМО - 24 сен. В столице за сутки выявили 1050 случаев Covid-19, с начала пандемии в городе выявили 280 408 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы.

За сутки в столице скончались 15 человек с коронавирусом, с начала пандемии умерли 5115 пациентов с Covid-19. Выздоровели после коронавируса в Москве за сутки 1304 человека, за весь период вылечились 241 656 человек.

В России за сутки выявили 6 595 случаев коронавируса. По всей стране умерли за сутки 149 человек с Covid-19, вылечились после заболевания 6130 пациентов.

С начала пандемии в стране выявили 1 128 836 случаев коронавируса, умерли 19 948 человек, выздоровели 929 829 пациентов.

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Текстовая трансляция

24 СЕНТЯБРЯ

- В Москве среднесуточный прирост новых случаев Covid‑19 за две недели составляет 0,3%. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- За сутки в России зарегистрировали 6 595 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 205 больных. В Москве - 1050.

- В Москве за прошедшие сутки скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5115 тысячи человек с Covid-19.