РИАМО - 24 сен. В столице девушка не смогла самостоятельно снять кольцо с пальца, ей помогли спасатели, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

В четверг утром поступило сообщение о случившемся по адресу: поселок Коммунарка, дом 4.

«На адрес был выслан расчет ПСО №309 ГКУ «ПСЦ» в составе: пожарных М.А. Щура, А.В. Андреева, водителя М.С. Прозорова и старшего расчёта А.С. Поплавского», — отмечается в материале.

Пожарные перекусили кольцо с помощью специальных инструментов и освободили палец. В медицинской помощи девушка не нуждалась.