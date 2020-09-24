РИАМО - 24 сен. В особой экономической зоне «Технополис «Москва» будут помогать компаниям находить недостатки в их разработках и составлять рекомендации для их устранения, такой подход поможет улучшить качество продукции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, технополис поможет развиваться городским компаниям.

«В начале сентября особая экономическая зона получила сертификат о включении в реестр площадок пилотного тестирования инноваций. Для проведения других испытаний уже доступны все пять площадок особой экономической зоны, а также производственные площади компаний-резидентов», - сказал Ефимов.

Сейчас «Технополис «Москва» располагает площадками «Алабушево», «Микрон», «Ангстрем», «МИЭТ» и площадкой в Печатниках. Их общая площадь — свыше 200 гектаров. На территории особой экономической зоны работают 180 высокотехнологичных компаний. Программу пилотного тестирования инноваций утвердили весной этого года.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отмечает, что благодаря программе компании могут опробовать свои разработки в деле и получить обратную связь от потребителей.

«Наиболее перспективные технологии в дальнейшем могут быть внедрены на базе коммерческих предприятий или объектов столицы. К проекту уже присоединились более 200 технологических компаний», - подчеркнул Фурсин.