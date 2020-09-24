РИАМО - 24 сен. Подмосковное УФАС России не выявило нарушений в действиях администрации городского округа Жуковский при организации конкурса по отбору управляющей компании для управления многоквартирными домами, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

«Согласно доводам жалобы администрацией неправомерно принято решение о проведении открытого конкурса в отношении многоквартирных домов, управление которыми осуществляется ООО «ЮИТ-Сервис», - говорится в сообщении.

В жалобе указывалось, что были нарушены сроки размещения информации о проведении торгов, конкурсная документация составлена с нарушением требований закона.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, комиссия Московского областного УФАС России не выявила нарушения порядка организации и проведения торгов и признала жалобу необоснованной.