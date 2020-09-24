«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? 12 вопросов | Пройден 9 раз Обожаешь разноцветную листву, меланхоличные прогулки под дождем и думаешь, что знаешь все на свете стихи и песни про осень? Проверь это, пройдя викторину РИАМО. Начать тест

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (1/0) Какой ответ НЕ дается в знаменитой песне ДДТ на вопрос «Что такое осень»? Фото РИА Новости/Аврора © РИА Новости «Что такое осень? Это ветер вновь играет рваными цепями». Это ветер «Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами». Это небо Точно! Было только «Тает стаей город во мгле, осень, что я знал о тебе?» Это город «Что такое осень? Это камни, верность над чернеющей Невою». Это камни

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (2/0) Наверняка вы учили в школе: «Есть в осени первоначальной / Короткая, но дивная пора – / Весь день стоит как бы хрустальный, / И лучезарны вечера…» Кто написал эти строки? Фото Александр Манзюк © РИАМО Нет. Конечно, Пушкин Нет. Разумеется, Некрасов Нет, хватит уже путать его с Тютчевым. Без сомнения, Фет Вообще-то вы правы. Вообще-то Тютчев

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (3/0) Ну Пушкина-то вы точно хорошо помните: «Унылая пора! Очей очарованье! / Приятна мне твоя прощальная краса – / Люблю я пышное природы увяданье…» А дальше? Фото фото: сайт Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" © Вы точно в российской школе учились? И озорного ветра чудеса Все так. В багрец и в золото одетые леса Вы точно в российской школе учились? Как засыпает на лету оса Вы точно в российской школе учились? Минула уж последняя гроза

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (4/0) Перенесемся из XIX века в конец XX-го. Что предлагает спросить у листьев лирическая героиня песни «Осень» группы «Лицей»? Фото © Нет. Хотя песню «Куда уходит детство» «лицеистки» тоже исполняли. Куда уходит детство Да! Где вечный май Нет, это надо у ясеня спрашивать. Где ее любимый Нет, героиню тревожит более философский вопрос. Кто убил Лору Палмер

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (5/0) Представьте, что вы Иосиф Бродский, и закончите фразу: «Осень – хорошее время, если вы не...» Кто? Фото © пресс-служба Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Ну нет. В качестве утешения у преподавателей осенью есть целых два праздника – День знаний и День учителя. Учитель Нет. Но, возможно, синоптики не согласятся. Синоптик Что вы! Осенью кругом тлен и безысходность – раздолье для философов. Философ Верно. Эти строки не из самого известного стихотворения – вы явно с Бродским на одной волне! Ботаник

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (6/0) Продолжите: «Осень, она не спросит, осень, она придет. / Осень немым вопросом в синих глазах замрет. / Осень дождями ляжет, листьями заметет…» Фото © Верно. Кстати, эту песню, многим известную в исполнении Гарика Сукачева, написала московский бард Ирина Левинзон. По опустевшим пляжам медленно побредет Нет. Послушайте песню Ирины Левинзон «Осень» – можно, например, в исполнении Гарика Сукачева. По разноцветным тропам в серую даль уйдет Нет. Послушайте песню Ирины Левинзон «Осень» – можно, например, в исполнении Гарика Сукачева. По безнадежным рельсам в вечный закат пойдет Нет. Послушайте песню Ирины Левинзон «Осень» – можно, например, в исполнении Гарика Сукачева. С полной корзиной яблок в гости ко мне зайдет

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (7/0) Когда, по народным приметам, надо будить солиста группы Green Day? Фото © «Wake me up when September ends» – это про окончание сентября. Когда начнется сентябрь Точно. Он поет: «Wake me up when September ends». Когда закончится сентябрь «Wake me up when September ends» – это про сентябрь. Когда закончится ноябрь Так мы его никогда не разбудим! Когда рак на горе свистнет

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (8/0) Вера Полозкова в одном из своих стихотворений сравнивает осень с известным музыкантом. «Так вступает осень – всегда с оркестра, как...» Фото Владимир Вяткин © РИА Новости Нет, там про Синатру. Дэвид Боуи Нет, там про Синатру. Луи Армстронг Правильно. Фрэнк Синатра Нет, там про Синатру. Леонид Агутин

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (9/0) Думали, обойдется без ставшей мемом песни Михаила Шуфутинского про 3 сентября? Постарайтесь вспомнить, когда у героя произведения и его возлюбленной «было все всерьез». Фото Евгений Одиноков © РИА Новости Наверняка, ведь песня написана в 1993 году. Но по тексту это просто 2 сентября. Много лет назад Возможно, но достоверно известно только про 2 сентября. В прошлом году Нет, ведь в этот день они расстались! 3 сентября Абсолютно верно. 2 сентября

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (10/0) Угадайте, про какой месяц Александр Твардовский написал: «В лесу заметней стала елка, / Он прибран засветло и пуст. / И оголенный, как метелка, / Забитый грязью у проселка, / Обдутый изморозью золкой, / Дрожит, свистит лозовый куст». Фото © Увы, стихотворение называется «Ноябрь». Сентябрь Увы, стихотворение называется «Ноябрь». Октябрь Да, стихотворение так и называется – «Ноябрь». Ноябрь Увы, стихотворение называется «Ноябрь». Это вообще про декабрь

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (11/0) В песне «Красно-желтые дни» Виктор Цой поет: «На пороге ветер заждался меня. / На пороге осень – ...» Фото Галина Кмит © РИА Новости Верно. Моя сестра Нет. Но тоже близкая родственница. Моя жена Нет. Моя душа Нет. Моя тоска

«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (12/0) В стихотворении «Небывалая осень» Анны Ахматовой крапива пахнет, как розы, а солнце похоже на «вошедшего в столицу мятежника». Попробуйте угадать, какой эпитет, кроме «небывалая», автор использует для осени? Фото © Нет. Весенняя осень! Сумасшедшая Нет. Весенняя осень! Оголтелая Вы абсолютно правы. Весенняя Нет. Весенняя осень! Золотая

Перелетная птица Со знанием стихов и песен про осень у вас не очень, но это неудивительно – ведь этот сезон явно не для вас. Осенью вы, как правило, мечтаете улететь на юг вместе с перелетными птицами или зарыться под одеяло и никогда оттуда не вылезать. Фото © Поделиться результатом

Последний романтик Вы знаете массу песен и стихотворений про осень, более того – возможно, вы и сами их пишете. Осень для вас – повод и для поэзии, и для музыки, и для философских размышлений, и для покорения новых вершин. А вот осенняя депрессия – это не про вас, вам грозит разве что легкая меланхолия. Фото © Поделиться результатом

Реалист Вы знаете общеизвестные осенние стихи и песни – во всяком случае, помните что-то из школьной программы. В самой осени вы видите и плюсы, и минусы. С одной стороны, осенью вы не так активны, как летом, когда жизнь кипит и бьет ключом, с другой – под настроение вы можете и созвать компанию друзей, чтобы отправиться за город на выходные, и устроить атмосферную осеннюю фотосессию в парке. Фото © Поделиться результатом

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