«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень?
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Обожаешь разноцветную листву, меланхоличные прогулки под дождем и думаешь, что знаешь все на свете стихи и песни про осень? Проверь это, пройдя викторину РИАМО.
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (1/0)
Какой ответ НЕ дается в знаменитой песне ДДТ на вопрос «Что такое осень»?
Фото РИА Новости/Аврора © РИА Новости
Это ветер
«Что такое осень? Это ветер вновь играет рваными цепями».
Это небо
«Что такое осень? Это небо, плачущее небо под ногами».
Это город
Точно! Было только «Тает стаей город во мгле, осень, что я знал о тебе?»
Это камни
«Что такое осень? Это камни, верность над чернеющей Невою».
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (2/0)
Наверняка вы учили в школе: «Есть в осени первоначальной / Короткая, но дивная пора – / Весь день стоит как бы хрустальный, / И лучезарны вечера…» Кто написал эти строки?
Фото Александр Манзюк © РИАМО
Конечно, Пушкин
Нет.
Разумеется, Некрасов
Нет.
Без сомнения, Фет
Нет, хватит уже путать его с Тютчевым.
Вообще-то Тютчев
Вообще-то вы правы.
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (3/0)
Ну Пушкина-то вы точно хорошо помните: «Унылая пора! Очей очарованье! / Приятна мне твоя прощальная краса – / Люблю я пышное природы увяданье…» А дальше?
И озорного ветра чудеса
Вы точно в российской школе учились?
В багрец и в золото одетые леса
Все так.
Как засыпает на лету оса
Вы точно в российской школе учились?
Минула уж последняя гроза
Вы точно в российской школе учились?
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (4/0)
Перенесемся из XIX века в конец XX-го. Что предлагает спросить у листьев лирическая героиня песни «Осень» группы «Лицей»?
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (5/0)
Представьте, что вы Иосиф Бродский, и закончите фразу: «Осень – хорошее время, если вы не...» Кто?
Учитель
Ну нет. В качестве утешения у преподавателей осенью есть целых два праздника – День знаний и День учителя.
Синоптик
Нет. Но, возможно, синоптики не согласятся.
Философ
Что вы! Осенью кругом тлен и безысходность – раздолье для философов.
Ботаник
Верно. Эти строки не из самого известного стихотворения – вы явно с Бродским на одной волне!
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (6/0)
Продолжите: «Осень, она не спросит, осень, она придет. / Осень немым вопросом в синих глазах замрет. / Осень дождями ляжет, листьями заметет…»
По опустевшим пляжам медленно побредет
Верно. Кстати, эту песню, многим известную в исполнении Гарика Сукачева, написала московский бард Ирина Левинзон.
По разноцветным тропам в серую даль уйдет
Нет. Послушайте песню Ирины Левинзон «Осень» – можно, например, в исполнении Гарика Сукачева.
По безнадежным рельсам в вечный закат пойдет
Нет. Послушайте песню Ирины Левинзон «Осень» – можно, например, в исполнении Гарика Сукачева.
С полной корзиной яблок в гости ко мне зайдет
Нет. Послушайте песню Ирины Левинзон «Осень» – можно, например, в исполнении Гарика Сукачева.
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (7/0)
Когда, по народным приметам, надо будить солиста группы Green Day?
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (8/0)
Вера Полозкова в одном из своих стихотворений сравнивает осень с известным музыкантом. «Так вступает осень – всегда с оркестра, как...»
Фото Владимир Вяткин © РИА Новости
Дэвид Боуи
Нет, там про Синатру.
Луи Армстронг
Нет, там про Синатру.
Фрэнк Синатра
Правильно.
Леонид Агутин
Нет, там про Синатру.
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (9/0)
Думали, обойдется без ставшей мемом песни Михаила Шуфутинского про 3 сентября? Постарайтесь вспомнить, когда у героя произведения и его возлюбленной «было все всерьез».
Фото Евгений Одиноков © РИА Новости
Много лет назад
Наверняка, ведь песня написана в 1993 году. Но по тексту это просто 2 сентября.
В прошлом году
Возможно, но достоверно известно только про 2 сентября.
3 сентября
Нет, ведь в этот день они расстались!
2 сентября
Абсолютно верно.
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (10/0)
Угадайте, про какой месяц Александр Твардовский написал: «В лесу заметней стала елка, / Он прибран засветло и пуст. / И оголенный, как метелка, / Забитый грязью у проселка, / Обдутый изморозью золкой, / Дрожит, свистит лозовый куст».
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (11/0)
В песне «Красно-желтые дни» Виктор Цой поет: «На пороге ветер заждался меня. / На пороге осень – ...»
Фото Галина Кмит © РИА Новости
Моя сестра
Верно.
Моя жена
Нет. Но тоже близкая родственница.
Моя душа
Нет.
Моя тоска
Нет.
«Небывалая осень»: угадаете лучшие цитаты про осень? (12/0)
В стихотворении «Небывалая осень» Анны Ахматовой крапива пахнет, как розы, а солнце похоже на «вошедшего в столицу мятежника». Попробуйте угадать, какой эпитет, кроме «небывалая», автор использует для осени?
Перелетная птица
Со знанием стихов и песен про осень у вас не очень, но это неудивительно – ведь этот сезон явно не для вас. Осенью вы, как правило, мечтаете улететь на юг вместе с перелетными птицами или зарыться под одеяло и никогда оттуда не вылезать.
Последний романтик
Вы знаете массу песен и стихотворений про осень, более того – возможно, вы и сами их пишете. Осень для вас – повод и для поэзии, и для музыки, и для философских размышлений, и для покорения новых вершин. А вот осенняя депрессия – это не про вас, вам грозит разве что легкая меланхолия.
Реалист
Вы знаете общеизвестные осенние стихи и песни – во всяком случае, помните что-то из школьной программы. В самой осени вы видите и плюсы, и минусы. С одной стороны, осенью вы не так активны, как летом, когда жизнь кипит и бьет ключом, с другой – под настроение вы можете и созвать компанию друзей, чтобы отправиться за город на выходные, и устроить атмосферную осеннюю фотосессию в парке.
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