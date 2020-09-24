РИАМО - 24 сен. Воздух в Москве и Подмосковье в конце недели может прогреться до 22 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше климатической нормы, осадков на выходных не ожидается, сообщила РИАМО главный специалист метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

«Погода ожидается с переменной облачностью в дневные часы. Ночная температуры будет в пределах 8-10 градусов. По области возможно понижение до 6 градусов. Дневная температура в Москве — 20-22 градуса, в центре может быть до 24 градусов. По области будет разброс от 19 до 22 градусов», - сказала Позднякова.

Она добавила, что осадков и усиления ветра в Москве и Подмосковье не ожидается.