РИАМО - 24 сен. Столичная прокуратура инициировала проверку по факту обрушения потолка в квартире жилого дома на востоке столицы, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, в квартире трехэтажного жилого дома 1950 года постройки, расположенного в Измайловском проезде, 23 сентября обрушились потолочные балки площадью около 9 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, но ЧП попало на видео.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Измайловскому межрайонному прокурору, будет дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц управляющей компании по надлежащему содержанию, ремонту общедомового имущества и управлению многоквартирным домом», - говорится в сообщении.

Также прокуратурой Москвы поставлено на контроль соблюдение жилищных прав лиц, чья квартира пострадала в результате происшествия, и других жильцов дома.