РИАМО - 24 сен. Более 20 тысяч школьников приняли участие в киберспортивных турнирах за год, это ученики 340 московских школ, за ними следили свыше 3,5 миллиона зрителей в режиме онлайн, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Школьники соревновались в <...> Dota 2, League of Legends, «Калибр», Hearthstone, FIFA, World of Tanks. Кроме того, в рамках турниров «Каникулы в сети» ребята состязались в War Thunder, Mobile Legends, World of Tanks Blitz и Brawl Stars», - говорится в сообщении.

Первые места завоевали 211 человек. Призовые места взяли еще 390 игроков.

«Большинство участников — ученики 7–11-х классов. Онлайн-трансляции мероприятий посмотрели более 3,5 миллиона зрителей», - говорится в сообщении.

Наиболее интересным для игроков оказался проект «Киберкадеты». На участие в нем зарегистрировались около 5,5 тысячи человек.

Директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев выделил ученика школы № 1519 Демида Жигалова.

«В турнире «Каникулы в сети» он обошел 62 соперников и два раза становился первым в мобильной дисциплине Mobile Legends: Bang Bang», — рассказал Кучушев.