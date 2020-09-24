РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 24 сен. В подмосковных Котельниках жителям округа разъяснили в рамках семинара «PRO ЖКХ» формирование тарифов за коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Участники семинара накануне обсудили вопросы в сфере ЖКХ, смогли задать их лектору - руководителю отделения Ассоциации многоквартирных домов в Королеве Татьяне Зайцевой. В семинаре участвовали Жук, руководитель фракции «Единая Россия» в городском совете депутатов Римма Ибрагимова, представители молодежного парламента при совете депутатов Котельников, молодогвардейцы местного отделения партии «Единая Россия».

«Зайцева рассказала о высшем органе управления МКД, о договоре управления, о капитальном ремонте общего имущества и способе его формирования, о тарифах на коммунальные услуги, о системе обращения с твердыми коммунальными отходами», - говорится в сообщении.

Дальше встреча прошла в режиме диалога. Жук предложил ребятам посетить комплекс по сортировке твердо-бытовых отходов. Ибрагимова отметила, что попробует помочь в организации такой поездки, потому что ранее она обсуждала это мероприятие с руководителем МГЕР в Московской области Александром Толмачевым.

«Курс полезный и практичный, здесь не рассуждают о высоких материях, а учат тому, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Взаимодействие с управляющими компаниями, вывоз мусора, так повышается правовая грамотность жителей в этой сфере», - заключил Жук.