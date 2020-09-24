РИАМО – 24 сен. В России собираются по-другому определять прожиточный минимум и МРОТ, так, власти планируют отказаться от расчета по потребительской корзины и определять его как 44,2% среднедушевого дохода, пишет в четверг газета «Коммерсантъ».

Проект изменения представили на заседании правительства. Внедрить их планируют со следующего года.

«МРОТ же до 2026 года Минтруд предлагает установить на уровне 42% медианной зарплаты», - отмечается в публикации.

Таким стандартом уже пользуются в других странах. Переход обойдется в 128,5 миллиардов рублей в следующем и 439 миллиардов рублей в 2025 году.

Сегодняшний подход к прожиточному минимуму ввели в 1997 году. Состав потребительской корзины определили в 1999 году, а в 2012 году его закрепили в законе.