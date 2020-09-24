РИАМО - 24 сен. На юге Москвы АО «Мосводоканал» запустило канализационную насосную станцию (КНС) «Даниловская», она заменит старую станцию, которая эксплуатировалась с 1932 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

Новая станция находится на территории бывшего завода имени Лихачева (ЗИЛ). КНС «Даниловская» обеспечит надежную работу системы водоотведения Нагорного и Донского районов Москвы. На станции установлено высокоэффективное технологическое и энергетическое оборудование.

«Внутри станции установлены четыре насосных агрегата, обеспечивающих проектную мощность 40 тысяч кубических метров в сутки, и два запасных насоса. Для бесперебойной работы КНС предусмотрено резервное энергообеспечение – смонтирована дизель-генераторная установка мощностью 800 киловатт», - говорится в сообщении.

В канале насосной станции сточные воды проходят первичную механическую очистку на сорозадерживающем оборудовании. Помимо этого, станция оснащена эффективной системой газоочистки воздушных выбросов, что исключает неприятные запахи на прилегающих территориях.

Специалисты применяли современные бестраншейные технологии при строительстве подводящего к КНС канализационного коллектора. Это позволило избежать крупных раскопочных работ, максимально сократив неудобства для горожан.

Насосная станция будет обслуживать 90 тысяч абонентов. С учетом перспективного развития города их число может возрасти до 170 тысяч.