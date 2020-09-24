РИАМО - 24 сен. В столице за сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 1304 пациента, с начала пандемии после Covid-19 вылечились свыше 241 тысячи человек, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 241 656», — сказала Ракова.

Для подтверждения отсутствия инфекции после лечения проводятся специальные исследования. Те, кому нужно остаться под медицинским наблюдением, при выписке получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие после коронавируса могут сдать плазму. Донором может стать совершеннолетний человек в возрасте до 55 лет, у которого нет хронических заболеваний, гепатитов В и С, ВИЧ.

Чтобы сдать плазму, нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16. Горячая линия работает каждый день с 09:00 до 19:00.

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24 СЕНТЯБРЯ

- В Москве за прошедшие сутки скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5115 тысячи человек с Covid-19.