РИАМО - 24 сен. В Подмосковье после Covid-19 вылечились еще 168 человек, они получили отрицательные результаты тестов на инфекцию, с начала пандемии в регионе выздоровели 55 204 пациента, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30.

В Подмосковье провели свыше 2,8 миллиона ПЦР- и ИФА-исследований, позволяющих определить, заражен ли пациент коронавирусом в настоящий момент или уже имеет антитела к инфекции.

Кроме того, по данным на сентябрь, диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 742 тысячи человек.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 СЕНТЯБРЯ

- В Москве за прошедшие сутки скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5115 тысячи человек с Covid-19.