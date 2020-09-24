РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 сен. Жительницам подмосковного Красногорска расскажут о подготовке к родам и показаниях к кесареву сечению на занятии в «Школе матерей» в четверг, говорится в сообщении пресс-службы Красногорской горбольницы №1.

«В четверг в 12:00 приглашаем на занятие в «Школу матерей». Занятие проведет заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Рустем Ибрагимов. Темы: «Подготовка шейки матки к родам», «Показания и противопоказания к кесареву сечению», «Медикаментозное обезболивание родов», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в женской консультации по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №2А, 3 этаж, конференц-зал. Посещение занятия строго по предварительной записи через электронную почту: roddomkgb1@yandex.ru.

Будет организована онлайн-трансляция по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UClyGyWC4hgqKLjAGIefCOmw.