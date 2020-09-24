РИАМО - 24 сен. На западе Москвы, в районе Раменки открылся новый бесплатный каток, летом на площадке можно играть в мини-футбол, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Каток расположен на Мичуринском проспекте. Раньше на его месте была незаконная автопарковка. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, за 8 месяцев 2020 года в столице демонтировали 1130 незаконных объектов.

«Более 30% освобожденных пространств планируется использовать для создания объектов городской инфраструктуры, таких как парки, детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, бесплатные парковки. Так, в жилом квартале в Раменках появился современный каток», — сказал Ефимов.

Парковка располагалась на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Ее скрывал забор. Въезд проходил через пост охраны и автоматический шлагбаум.

Парковку снесли после обращения жителей в местную префектуру.