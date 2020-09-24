РИАМО – 24 сен. В России вступают в силу новые правила поверки бытовых счетчиков, теперь электронная регистрация становится единственным юридически значимым подтверждением поверки, сообщает в четверг ТАСС.

Бумажные свидетельства будут выдавать исключительно по желанию.

«Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин» ) результаты метрологических работ будут недействительны», - сказал глава Росстандарта Алексей Абрамов.

Поверку рекомендуют планировать заранее - на начало 2021 года. При этом на сайте Росаккредитации стоит проверить, есть ли у мастера соответствующая аккредитация.

Заказчик имеет право потребовать у мастера, чтобы он при нем внес данные о результатах поверки в реестр ФГИС «Аршин». Это даст подтверждение поверки прибора, а пользователь получит информацию о дате следующей поверки.​