РИАМО - 24 сен. В столице утвердили предмет охраны усадьбы Бутурлиных XVIII - XIX веков, специалисты составили список всех важных архитектурных и декоративных элементов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Усадьба располагается в Госпитальном переулке и включает в себя несколько зданий. Перед тем, как определить перечень охраняемых элементов, специалисты изучили двухэтажный главный дом с подвалом и два бывших флигеля.

«Планировка зданий, а также их убранство сочетает в себе элементы двух стилей — классицизма и ампира», - говорится в сообщении.

Архитектурный комплекс является объектом культурного наследия федерального значения. Руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов рассказал, что раньше всех усадьбой владел генерал-поручик и камергер Николай Корф. Его сменил граф Дмитрий Бутурлин. Уже при нем в дом стали приезжать Николай Карамзин и Петр Вяземский.

«Известно, что в детстве усадьбу часто посещал Александр Пушкин. Бутурлин был страстным садоводом, а также библиофилом, хозяином одного из крупнейших в Европе книжных собраний», - рассказал Емельянов.

Усадьбу сменяли владельцы, в связи с чем менялся облик строений.

В список охраняемых элементов вошли местоположение, внешний вид фасадов, флигелей, расположение окон, дверей, внутренняя планировка.