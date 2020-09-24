РИАМО - 24 сен. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) выпустило набор стикеров для «Одноклассников» и Telegram, посвященный долгожданному включению отопления в квартирах.

В стикерпак вошли девять ярких забавных картинок с главным героем – котом, который не прочь понежиться на теплой батарее.

В «Одноклассниках» набор доступен только для подписчиков группы «РИАМО (Москва и Подмосковье)». Установить стикеры и одновременно стать подписчиком можно по ссылке: https://ok.ru/stickers/set/476258.

Пользователи мессенджера Telegram могут добавить стикерпак «Отопление (riamo.ru)» по ссылке: https://t.me/addstickers/heating_riamo.

Картинки про кота и отопление – первые стикеры, разработанные РИАМО для социальных сетей и мессенджеров.

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