РИАМО - 24 сен. В поселке Вербилки Талдомского городского округа потушили пожар в гараже, в результате происшествия пострадали люди, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Подмосковью.

«В 22:05 (23 сентября - ред.) - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

С огнем боролись две единицы техники и семь человек.

В случае необходимости специалисты рекомендуют обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - «01», с мобильного - «101».





