РИАМО - 24 сен. Благодаря новому разделу на сайте crowd.mos.ru москвичи могут рассказать о своих идеях по улучшению городской инфраструктуры, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Свои мысли можно высказать по поводу улучшения соцсферы, дворов, зеленых территорий, дорожного движения. Как отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, за последние шесть лет с помощью краудсорсинговой платформы удалось реализовать 26 проектов. По ним москвичи предложили свыше 100 тысяч идей.

«Предложения горожан могут быть направлены на улучшение условий конкретного двора, участка дороги, части парка, работы конкретного учреждения, района или округа в целом», - сказал Пищелко.

Москвичи могут предложить идеи по улучшению деятельности объектов социальной сферы, по их благоустройству. Сюда входят учреждения медицины и соцзащиты, образовательные и культурные центры. В том же разделе можно предложить изменить работу светофора или маршрута общественного транспорта.

«Все предложения пользователей будут проходить проверку на соответствие правилам нового раздела», - добавляется в сообщении.

Предложения, которые прошли модерацию, направят в личные кабинеты органов исполнительной власти. Затем их обсудят на окружных заседаниях. В случае положительного решения предложение реализуют.