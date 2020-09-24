РИАМО - 24 сен. Российским рестораторам потребуется не менее пяти лет для полного восстановления бизнеса после отступления пандемии коронавируса, сообщила РИАМО советник президента Федерации рестораторов и отельеров России по правовым вопросам, директор департамента ФРиО по развитию гостиничного бизнеса Олимпиада Знаменская.

«Пока многие рестораны толком не открылись. Да, открыты веранды, но с ограничениями. И даже в летний период из-за (санитарных - ред.) требований невозможно было загрузить их на 100%. Да, в Москве есть гости, но полной посадки все еще нет», - сказала Знаменская.

Она добавила, что говорить об общих потерях ресторанного бизнеса пока рано. В настоящее время многие владельцы заведений только-только выплатили долги и вышли в «ноль».

Ранее президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров заявил, что самый сложный для рестораторов и отельеров период ожидается в конце осени. Также эксперт отмечал, что на данный вид бизнеса негативно влияют слухи о второй волне пандемии.

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24 СЕНТЯБРЯ

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