РИАМО - 24 сен. Каталог услуг на официальном портале мэра Москвы (mos.ru) стал более удобным для пользователей благодаря обновленному функционалу интернет-ресурса, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

«В каталоге услуг появилось поле для поиска по ключевым словам, уменьшилось количество категорий, добавились графические иконки. Каталог разделили на два больших тематических блока — для жителей и для бизнеса», - уточняется в материале.

Как отметила заммэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина, Москва входит в число мировых лидеров по качеству электронных услуг и простоте их получения.

«Как и любой другой современный онлайн-инструмент, городские сервисы нужно постоянно улучшать. Каталог услуг на mos.ru после обновления стал более удобным и интуитивно понятным», — сказала Сергунина.

В настоящее время для пользователей mos.ru доступно более 370 электронных услуг и сервисов. С 2011 года горожане воспользовались ими более 1,7 миллиарда раз. Самыми популярными являются электронный дневник, сервис передачи показаний водосчетчиков воды, услуга проверки автомобильных штрафов и получения единого платежного документа.

Пользоваться электронными услугами и сервисами на mos.ru может любой москвич, прошедший регистрацию на портале. Указав ФИО, адрес электронной почты и номер телефона, можно пользоваться базовым пакетом услуг, например, передавать показания счетчиков и оплачивать штрафы. Добавив СНИЛС, пользователь получает возможность прикрепиться к поликлинике, оформить карту москвича и оплачивать ЕПД.

Москвичи, подтвердившие свою учетную запись на портале мэра через МФЦ, получают полный спектр онлайн-услуг. В их число входят подача заявления на субсидию по оплате услуг ЖКХ и оформление полиса обязательного медицинского страхования.