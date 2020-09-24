РИАМО - 24 сен. В Москве скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, с начала пандемии в столице умерли 5115 человек с Covid-19, говорится в сообщении оперштаба города.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

Специалисты рекомендуют не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих и при необходимости вызывать врача на дом.

В столице сняли почти все ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. При этом продолжает действовать масочный режим — средства индивидуальной защиты нужно продолжать носить в общественных местах.

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Текстовая трансляция

24 СЕНТЯБРЯ

- В Москве за прошедшие сутки скончались 15 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, с начала пандемии в городе умерли 5115 тысячи человек с Covid-19.