РИАМО - 24 сен. В четверг максимальная температура воздуха в Подмосковье и столице составит плюс 22 градуса, обойдется без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит 20-22 градуса, по области - 17-22 градуса», - говорится в сообщении.

Юго-западный ветер разовьет скорость до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха будет около 50%.