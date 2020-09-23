РИАМО - 23 сен. МВД России внесло изменения в правила для приезжающих из-за границы граждан в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает Газета.ru.

Согласно новым правилам, граждане РФ, прилетевшие из-за рубежа, должны придерживаться режима самоизоляции до получения результатов теста на коронавирус.

«До получения результатов лабораторного исследования на Covid-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые правила вступят в силу с 24 сентября.​

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23 СЕНТЯБРЯ

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