РИАМО - 23 сен. Подмосковные спасатели освободили собаку, застрявшую под ванной в одной из квартир в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасателей вызвала хозяйка.

«Прибыв на место, от владелицы животного мы узнали, что собаку недавно взяли из приюта и она очень пугливая. Когда в гости к хозяйке пришли друзья со своей собакой, животное сильно испугалось и забралось под ванну, застряв между ножкой ванны и канализационными трубами», - рассказал старший смены Олег Калмыков.

Хозяева пытались самостоятельно помочь животному при помощи домкрата, но безуспешно.

«Круглые борта ванны не позволяли им это сделать, и они обратились за помощью к спасателям», - пояснил Калмыков.

Спасатели освободили собаку с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента за пару минут.