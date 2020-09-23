РИАМО - 23 сен. По итогам семи месяцев 2020 года Подмосковье стало лидером в России по приросту рождаемости, показатель вырос на 14,3%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
Данные сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.
По показателю коэффициента рождаемости Московская область находится на 19-м месте в РФ. В среднем по стране этот показатель равен 9,5%.
При этом среди регионов ЦФО по этому показателю Подмосковье занимает первое место. В среднем коэффициент рождаемости в ЦФО составляет 8,8%.
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