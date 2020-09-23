РИАМО - 23 сен. По итогам семи месяцев 2020 года Подмосковье стало лидером в России по приросту рождаемости, показатель вырос на 14,3%, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Данные сообщила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

«Коэффициент рождаемости на 1000 населения составил 10,4%, родилось 46 378 детей. Это на 6 105 детей больше, чем за аналогичный период 2019 года», - говорится в сообщении.

По показателю коэффициента рождаемости Московская область находится на 19-м месте в РФ. В среднем по стране этот показатель равен 9,5%.

При этом среди регионов ЦФО по этому показателю Подмосковье занимает первое место. В среднем коэффициент рождаемости в ЦФО составляет 8,8%.