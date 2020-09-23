РИАМО - 23 сен. Столичные следователи выяснили судьбу женщины и ее малолетнего сына, которые пропали в 2018 году, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 18 августа 2018 года в утреннее время женщина с малолетним сыном 2017 года рождения спустилась с Казанского вокзала города Москвы в подземный переход станции метро «Комсомольская», после чего пропала без вести», - сказала Иванова.

С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратился отец мальчика. СК возбудил уголовное дело, в рамках которого была проведена колоссальная работа – опрошено более 400 свидетелей, отработаны все субъекты РФ, куда женщина могла уехать. В итоге была получена информация о возможном нахождении женщины с сыном в одном из регионов России.

«Следствие с оперативными сотрудниками незамедлительно приступили к проверке полученной информации», - добавила Иванова.

Сейчас местонахождение пропавших известно, им ничего не угрожает. В ближайшее время мать с ребенком доставят в СК для проведения необходимых мероприятий. Следователи намерены выяснить причины, побудившие женщину с малолетним сыном длительное время скрываться и не выходить на связь с родственниками.