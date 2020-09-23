РИАМО - 23 сен. В Москве врачи скорой помощи и детской больницы имени Сперанского спасли жизнь двухлетнему ребенку, который выпал из окна шестого этажа, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Ребенок выпал из окна, когда его мать отвернулась ответить на звонок мобильного телефона. Прохожие оперативно вызвали скорую помощь.

«Прямо на месте происшествия медицинские работники диагностировали у ребенка сочетанную травму: закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом левого бедра. Фельдшеры оперативно оказали экстренную медицинскую помощь малышу», - говорится в сообщении.

Ребенку иммобилизирвали позвоночник, начали проводить кислородную терапию, обеспечили сосудистый доступ, провели обезболивание и обработку ран. Уже через четыре минуты на место происшествия прибыла врачебная бригада, которая продолжила оказывать скорую медицинскую помощь. Позже подоспела и реанимационная детская бригада.

«Врачи-реаниматологи продолжили кислородную терапию, подключили ребенка к кардиомонитору и оперативно доставили его в отделение реанимации и интенсивной терапии», - говорится в сообщении.

Во время падения ребенок получил множественные ссадины, разрыв легких, перелом левого бедра, ушиб головного мозга и ушиб печени. Пациента также осмотрели окулист и невролог, назначили терапию. После стабилизации состояния ребенка перевели в травматологическое отделение.

На первом этапе травматологи-ортопеды наложили скелетное вытяжение. Затем провели разработанный в клинике щадящий интрамедуллярный металоостеосинтез левой бедренной кости через разрез в один сантиметр – соединили поврежденные кости металлическим стержнем.

Сейчас ребенок готовится к выписке.