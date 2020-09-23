РИАМО - 23 сен. Управление Минкультуры России по ЦФО передало 491 культурную ценность на постоянное хранение в подмосковный музей-заповедник «Коломенский кремль», сообщается на сайте министерства.

Ценности были изъяты сотрудниками ФСБ при попытке незаконной продажи на электронном аукционе. Суд постановил обратить предметы в федеральную собственность.

«Культурные ценности датируются разными периодами, самые ранние предметы относятся к железному веку. Они позволяют больше узнать о жизни людей, проживавших на территории Москвы и Московской области. Такие крупные археологические находки являются редкостью, в связи с чем представляют большой интерес для истории и культуры», - говорится в сообщении.

Среди переданных артефактов – монеты разных народов со времен античности до позднего Средневековья, ювелирные украшения, предметы религиозных культов и быта. После реставрации все предметы пополнят экспозицию музея «Коломенский кремль».