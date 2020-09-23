РИАМО - 23 сен. Прием заявок на Открытый международный архитектурный конкурс по развитию территории набережной правого берега Москвы-реки от МКАД до Строгинского шоссе начинается 2 октября, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Площадь конкурсной территории составляет 105,5 гектаров. Согласно проекту, должна быть проведена работа с природно-рекреационными территориями на северо-западе Москвы в пределах МКАД вдоль русла правого берега Москвы-реки до Строгинского шоссе и улицы Исаковского. Данная территория входит в особо охраняемую природную территорию «Природно-исторический парк «Москворецкий».

«Это довольно большая территория, которую можно по площади сравнить с 10 парками «Зарядье». Безусловно, это и сейчас довольно симпатичная территория, но с помощью конкурса мы сможем сделать ее более интересной, привлекательной, удобной и комфортной для жителей этого района и, возможно, для жителей всего города», – подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Конкурс рассчитан на два этапа, он начнется 2 октября с приема заявок и завершится 2 декабря выбором победителя. Общий призовой фонд конкурса составляет 14 миллионов рублей. Из них фонд на выплату вознаграждений победителю и финалистам II тура – 11 миллионов рублей, еще 3 миллиона рублей – дополнительное вознаграждение победителю после приемки доработанной концепции.