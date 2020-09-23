РИАМО - 23 сен. Третий старт велозаездов Gran Fondo состоится 27 сентября в Рузе, гонка станет последней в этом сезоне в Подмосковье, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Заезд в Рузе станет крайним мероприятием серии Gran Fondo в Московской области в этом сезоне. Помимо фанатов самой серии, среди тех, кто постоянно принимают участие в этих заездах, есть любители и конкретно этой трассы», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что это отличная возможность для тех, кто не мог или не решался стать частью этого события раньше, по-спортивному и в кругу единомышленников завершить текущий сезон.

Участники выйдут на старт одной из трех предложенных дистанций. Они преодолеют 30, 50 или 96 километров. Старт и финиш трассы будет расположен на площади перед Дворцом водных видов спорта «Руза».

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».