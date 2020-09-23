РИАМО - 23 сен. В Подмосковье проверили строительство животноводческого комплекса «Бортниково» в Ступине, там находится 3550 коров и площадки для выращивания молочных пород на 5100 голов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Строительство ведется в графике. На сегодняшний день на строительной площадке задействовано 150 человек и 20 единиц техники. Прогнозируемое окончание строительства – третий квартал 2021 года», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

На сегодняшний день на объекте достроили три площадки для содержания молодняка. Продолжаются земельные работы, идет монтаж фундамента под ферму и родильное отделение. Застройщик продолжает земляные работы на площадке для хранения кормов. В коровнике № 2 устраивают полы, а в доильно-молочном блоке идет монтаж доильного оборудования.

За процессом строительства можно наблюдать с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».​