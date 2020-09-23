РИАМО - 23 сен. Таганский районный суд Москвы арестовал 26-летнего рэпера Эльмина Гулиева, устроившего аварию на Остоженке, сообщает ТАСС.

Авария произошла вечером 21 сентября. Автомобиль Infiniti Гулиева проехал на красный свет и на большой скорости врезался в Mercedes, после чего машину вынесло на тротуар, где находились люди. В результате ДТП пострадали мужчина и две женщины. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

«Избрать обвиняемому Гулиеву Эльмину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 21 ноября», - сказала судья Альбина Тимакова.

Гулиев признал вину в ДТП. В то же время следователь сообщил в суде, что в крови рэпера обнаружены следы наркотиков.

В отношении мужчины расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и совершенное в состоянии опьянения.​