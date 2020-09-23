РИАМО - 23 сен. На станции Перловская в Мытищах открылся новый подземный пешеходный переход, он связал улицы Селезнева и 1-ую Вокзальную, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Тоннель заменил существующий одноуровневый переход. Пассажиры и жители теперь могут переходить через железную дорогу самого интенсивного направления столичной магистрали без выхода на пути», - говорится в сообщении.

В Мытищах это третий новый пешеходный переход, построенный для безопасного перехода через железнодорожные пути. Ранее были открыты подземный переход на станции Мытищи и надземный переход на перегоне Мытищи – Подлипки.

Во время строительства остановки движения поездов не было. Переход построили в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД».