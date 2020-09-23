РИАМО - 23 сен. Депутат Государственной Думы от КПРФ Ваха Агаев скончался от коронавирусной инфекции нового типа Covid-19, сообщает РИА Новости.

О смерти Агаева сообщил его коллега Сергей Гаврилов.

«Он умер. Он был мой близкий товарищ, работал у меня в комитете четыре года, сидел рядом со мной. Он был в коме, я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек, поэтому мне очень жаль», — сказал Гаврилов.

Агаев родился в 1953 году. Он окончил два высших учебных заведения — Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н. Толстого и Московский кооперативный институт.​

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23 СЕНТЯБРЯ

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