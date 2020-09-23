РИАМО - 23 сен. В Подмосковье в онлайн-формате прошел «Форум предпринимателей», к нему подключилось около 2 тысяч предпринимателей, которые поучаствовали в восьми дискуссионных площадках, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Форум завершился деловой игрой. Зрители освоили бизнес-модель ROST, проработали стратегию развития и план действий. Предприниматели проводили оценку рыночной ситуации и вели переговоры для выяснения потребностей клиентов.
«Меня поразила активность бизнеса от начала до конца мероприятия. Мы поняли, что бизнесмены не всегда могут выделить целый день на участие в мероприятии, а вот подключиться онлайн и послушать спикера по теме, которая его интересует, - очень просто», - добавила Зиновьева.
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