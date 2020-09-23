РИАМО - 23 сен. На территории городского округа Шатура завершили ремонт муниципальных и региональных дорог, покрытие обновили на 32 участках дорог общей протяженностью порядка 77 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На региональной сети работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«На ремонт местных дорог было выделено около 57 миллионов рублей, из них свыше 54 млн – из дорожного фонда Московской области. По результатам голосования жителей на портале «Добродел» отремонтировали 5 дорог регионального значения», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

На региональной дорожной сети отремонтировали свыше 66 километров. Рабочие заменили покрытие и бортовой камень, укрепили обочины и нанесли разметку.