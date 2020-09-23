РИАМО - 23 сен. Министерство внутренних дел опубликовало кадры с водителем, устроившим серьезное ДТП на улице Остоженка в Москве, по данным СМИ, речь идет о 26-летнем рэпере Эльмине Гулиеве.

Авария произошла в центре столицы 21 сентября. Infiniti, за рулем которого, предположительно, находился рэпер, проехал на красный свет и на большой скорости врезался в Mercedes, после чего машину вынесло на тротуар, где находились люди. В результате аварии пострадали три человека – мужчина и две женщины. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

На кадрах видно, как полицейские этапируют подозреваемого в ДТП мужчину. Также на видео есть последствия аварии — разбитый в результате столкновения автомобиль Infiniti.

Следствие УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве переквалифицировало обвинение по уголовному делу о ДТП с тремя пострадавшими в центре столицы. В крови водителя Infiniti нашли наркотики.

Таким образом, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 264 УК РФ.