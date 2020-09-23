РИАМО - 23 сен. Оперативники задержали мужчину, обвиняемого в непреднамеренном убийстве на северо-западе Москвы, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, ночью 21 сентября 2020 года мужчина, <...> в ходе ссоры с потерпевшим, нанес ему множественные удары в область головы», - сказала Иванова.

Пострадавшего госпитализировали. Но, несмотря на оказанную помощь, он скончался в медучреждении. В СК возбудили уголовное дело.

На сегодня уже задержан подозреваемый 1992 года рождения. Он признал свою вину.