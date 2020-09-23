РИАМО - 23 сен. Начисленные штрафы за борщевик в Подмосковье достигли 135 миллионов рублей, лидерами являются Клин, Рузский городской округ и Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Штрафы лидеров достигли более 37,4 миллиона рублей, 21,3 миллиона рублей и 20 миллионов рублей соответственно.

«Одним из чувствительных вопросов на территории Московской области является поражение земель борщевиком. Это большая проблема, с которой мы работаем не первый год», - отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она подчеркнула, что такие суммы дают, как правило, нарушители-юридические лица, которые владеют большими объемами земель, но не используют их по назначению.

«С увеличением количества выявленных площадей пораженной земли, конечно, увеличивается и общая сумма штрафов. Сумма начисленных штрафов в этом году в двое превысила сумму, начисленную на нарушителей в прошлом году», - добавила Адигамова.