РИАМО - 23 сен. Подмосковным жителям посоветовали места прогулок, многие из них находятся в лесном массиве и отлично подходят для спокойного времяпрепровождения, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Осень – красивое и романтичное время года. Золотые листья, шуршащие под ногами, мягкое солнце, удивительные краски вокруг. <...> Она особенно прекрасна в подмосковных усадьбах и парках. Пока погода радует своим теплом», - говорится в сообщении.

Для начала стоит обратить внимание на музей-усадьбу «Архангельское». Здесь есть садово-парковый ансамбль с террасами, аллеями и мраморными статуями.

Еще одно достойное место - парк «Пехорка». После проведенной реконструкции он стал еще и одним из самых комфортных для гостей. Красивая природа и тенистые аллеи отлично дополняются удобной инфраструктурой. Гости могут прогуляться по благоустроенной набережной или покататься на лодке по пруду, проехаться на велосипеде или почитать на скамейке под деревьями.

Помимо этого, стоит отправиться в музей-заповедник «Зарайский кремль». Это самый маленький российский кремль. Архитектурный ансамбль включает в себя Никольский собор, собор Усекновения главы Иоанна Предтечи и издание бывших Присутственных мест.

Тем, кто хочет побыть рядом с птицами, стоит отправиться в заказник «Журавлиная родина». В сентябре журавли, которые весь август собирались в стаи, поднимаются в небо. Птицы выстраиваются в идеальный клин и отправляются в теплые края. Кроме этого, гостей заказника ждет интересная экскурсия по осеннему лесу и экотропе на болоте. На них нужно записываться заранее.

Любителям необыкновенных прогулок стоит побывать в киногороде Piligrim Porto. Он представляет собой европейский городок XVIII века. Когда-то здесь снимали фильм, для которого и создали целое поселение. Кино давно снято, а вот декорации остались радовать гостей. Всего на территории расположились 40 построек в историческом стиле: таверны, губернаторский дворец, тюрьма, пиратский фрегат и даже эшафот.

Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путь-дорога», который запустило Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО). Ведущие расскажут слушателям не только о достопримечательностях региона, но и о местах для активного отдыха с семьей и друзьями. Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном приложении, соцсети «ВКонтакте», а также на сайте «Путь-дорога».

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