РИАМО - 23 сен. Снизить количество брака, сократить складские запасы, повысить эффективность работы оборудования и уменьшить время производственного процесса удалось компании «РосТурПласт», которая в течение восьми месяцев внедряла на предприятии решения по повышению производительности труда, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сегодня компания подвела промежуточные итоги участия в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости».

«РосТурПласт», расположенная в городском округе Егорьевск Московской области, специализируется на выпуске полимерных канализационных труб и фитингов. Внедрение решений, направленных на рост производительности, проводилось на участке по изготовлению шарового крана при участии специалистов Федерального центра компетенций (ФЦК)», - говорится в сообщении.

Перераспределение функций операторов, внедрение планового ремонта станков и перестройка внутренней логистики позволили сократить простои в работе оборудования, повысив его эффективность с 37,6% до 86,4%. На 41% сократилось время производства единицы продукции, на 42% сократились запасы комплектующих на складе. Получив такие результаты, руководство компании выразило готовность продолжить участие в нацпроекте – в планах за три года повысить производительность труда на предприятии на 30%.

«В регионе работает тысячи заводов, только к системообразующим у нас относится почти 630 компаний. Практически везде есть скрытые резервы для повышения производительности труда. Мининвест призывает производителей внимательно изучить возможности, которые предоставляет нацпроект», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что в Подмосковье готовы стимулировать предприятия к участию в проекте за счет компенсации части затрат, понесенных на внедрение решений по оптимизации производственных процессов.

Подробно о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», об условиях участия и мерах поддержки можно узнать на Инвестпортале Московской области или по телефону горячей линии поддержки бизнеса: 0150.