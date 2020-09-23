РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Детские и взрослые коллективы исполнят танцы народов мира на гала-концерте фестиваля «Дружба народов - Единство России» в подмосковном Красногорске 4 ноября, сообщается на странице МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем детские и взрослые коллективы национальных танцев мира принять участие в IV открытом межнациональном фестивале танца «Дружба народов - Единство России»! Гала-концерт состоится 4 ноября в 12:00 в доме культуры «Опалиха» по адресу: Красногорск, улица Есенинская, дом №15», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фестиваль проводят с целью сохранения, возрождения и преемственности традиций, этнических особенностей национальной хореографической культуры разных народов, а также приобщения молодежи к духовным и культурным художественным ценностям.

«Организационные взносы не требуются», - добавляется в материале.

Положение и форму заявки можно найти на официальном сайте МАУК «Парки Красногорска» в разделе «Фестивали и конкурсы».

Заявку можно направить до 23 октября включительно на почту: parkikrasnogorska_org@bk.ru.

Уточнить детали можно у режиссера фестиваля Людмилы Рогачевой по телефону: 8 (499) 707-97-79, добавочный 234.