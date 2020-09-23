РИАМО - 23 сен. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении депутата Московской городской думы Олега Шереметьева, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила РИАМО в среду старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве полагают, что с ноября 2019 по февраль 2020 года ежемесячно подготавливал и представлял в аппарат думы документы о премировании своего помощника. Суммы премий варьировались от 350 до 850 тысяч рублей. Документы содержали заведомо ложные сведения о выполнении помощником заданий особой важности и сложности, а в действительности депутат присваивал эти деньги себе. Ущерб составил более 2 миллионов рублей.

«Благодаря взаимодействию следователей столичного ГСУ Следственного комитета, прокуратуры города Москвы и иных правоохранительных органов, противоправная деятельность фигуранта была пресечена», - отметила Иванова.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.