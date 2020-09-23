РИАМО - 23 сен. Второй этап работ по рекультивации нарушенных земель в Рузе начнется в октябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
Речь идет о бывшей площадке временного накопления отходов вблизи деревни Щелканово Рузского городского округа. Ее организовали в 2018 году. Она наносила ущерб окружающей среде. На территории был введен режим чрезвычайной ситуации. Участок был реквизирован для рекультивации.
«В ходе обследования объекта подтвердилась гидрологическая связь площадки с расположенным неподалеку обводненным карьером, - отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.
Он добавил, что на втором этапе работ возведут гидроизоляционную перемычку, чтобы исключить попадание жидких остатков в карьер.
«Кроме того, площадка будет обнесена габионной стеной и отсыпана нейтральным рекультивантом. Работы начнутся после того, как проект получит положительное заключение экспертизы. Планируется, что это произойдет в середине октября», - добавил Холодков.
Срок реквизиции земельного участка продлен до 11 декабря.
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