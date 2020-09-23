РИАМО - 23 сен. Второй этап работ по рекультивации нарушенных земель в Рузе начнется в октябре, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Речь идет о бывшей площадке временного накопления отходов вблизи деревни Щелканово Рузского городского округа. Ее организовали в 2018 году. Она наносила ущерб окружающей среде. На территории был введен режим чрезвычайной ситуации. Участок был реквизирован для рекультивации.

«В ходе обследования объекта подтвердилась гидрологическая связь площадки с расположенным неподалеку обводненным карьером, - отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков.

Он добавил, что на втором этапе работ возведут гидроизоляционную перемычку, чтобы исключить попадание жидких остатков в карьер.

«Кроме того, площадка будет обнесена габионной стеной и отсыпана нейтральным рекультивантом. Работы начнутся после того, как проект получит положительное заключение экспертизы. Планируется, что это произойдет в середине октября», - добавил Холодков.

Срок реквизиции земельного участка продлен до 11 декабря.