РИАМО - 23 сен. Сотрудники ГПБУ «Мосприрода» обнаружили осоеда в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» в Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Эта птица внесена в Красную книгу столицы под нулевой категорией, в которую входят очень редкие, исчезнувшие виды.

«В парке молодая крупная темноокрашенная птица рылась в земле. В поиске осиных и шмелиных гнезд она выкапывала норки в лесной подстилке», – уточняется в сообщении.

Любимой едой осоеда являются осы, шмели и пчелы, а также мыши или лягушки. Укусы насекомых осоеду не страшны, потому что у птицы есть мелкие и плотные перья вокруг клюва.

Специалисты «Мосприроды» призывают при встрече с осоедом не подходить к нему, не пытаться привлечь внимание, не брать птицу в руки. Если вы при этом выгуливаете собаку, не спускать ее с поводка.