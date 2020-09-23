РИАМО - 23 сен. Оплатить налоги можно во всех отделениях «Почты России» Московской области, там можно оплатить налоговые квитанции на имущество физических лиц, на землю и транспорт, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».
Квитанции можно оплатить сразу же при их получении в почтовых отделениях Подмосковья.
В налоговом документе указаны сумма, подлежащая уплате, объект налогообложения и налоговая база. Во всех отделениях почтовой связи можно сразу же произвести оплату по полученному уведомлению.
Информацию об адресе и режиме работы почтового отделения можно уточнить на pochta.ru или через мобильное приложение.
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