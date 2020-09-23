РИАМО - 23 сен. Оплатить налоги можно во всех отделениях «Почты России» Московской области, там можно оплатить налоговые квитанции на имущество физических лиц, на землю и транспорт, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

Квитанции можно оплатить сразу же при их получении в почтовых отделениях Подмосковья.

«Налоговые уведомления направляются жителям области заказными письмами, их вручение производится под роспись получателя. Если почтальон не застанет адресата дома, то он оставит извещение, по которому можно получить свое налоговое уведомление уже в почтовом отделении по месту жительства», - говорится в сообщении.

В налоговом документе указаны сумма, подлежащая уплате, объект налогообложения и налоговая база. Во всех отделениях почтовой связи можно сразу же произвести оплату по полученному уведомлению.

Информацию об адресе и режиме работы почтового отделения можно уточнить на pochta.ru или через мобильное приложение.