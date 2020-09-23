РИАМО - 23 сен. За минувшую неделю выдали 15 разрешений на ввод в эксплуатацию общей площадью 80 тысяч квадратных метров, а также 17 разрешений на строительство на 79 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

«Среди введенных жилых объектов можно отметить – два дома на 336 квартир в Красногорске на улице Народного Ополчения, дом на 838 квартир в Пушкино в районе мкр. Новая Деревня», - сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Она добавила, что в регионе за неделю также ввели в эксплуатацию пристройку к зданию школы №30 на 400 мест в микрорайоне Авиаторов в Балашихе, здание дома отдыха «Лужки» в деревне Аносино в Истре, ремонтно-механические мастерские на улице Кирова в Подольске и так далее.

Разрешение на строительство выдали магазину по продаже неспециализированных товаров вблизи деревни Благовещенка в Солнечногорске, производственным корпусам коровника в деревне Дутшево в Дмитровском округе, складскому комплексу в районе участка № 131 в Наро-Фоминске, наземной стоянке и торговому зданию на улице Новая Слобода в Ивантеевке.