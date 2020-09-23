РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Два дома на 336 квартир ввели в эксплуатацию на улице Народного ополчения в подмосковном Красногорске на минувшей неделе, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В Подмосковье за минувшую неделю было выдано 15 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов общей площадью 80 тысяч квадратных метров.

«Среди введенных жилых объектов можно отметить – два дома на 336 квартир в Красногорске на улице Народного Ополчения, дом на 838 квартир в Пушкино в районе микрорайоне Новая Деревня», - сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Кроме того, она добавила, что в регионе выдали 17 разрешений на строительство объектов общей площадью 79 тысяч квадратных метров.